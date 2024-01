Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag freundlich

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 22,66 EUR nach oben.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 22,66 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,69 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,57 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.142.129 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 18,33 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,95 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,91 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 27.556,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28.979,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 19.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,67 EUR je Aktie.

