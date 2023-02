Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Mittwochvormittag positiv

Um 09:22 Uhr ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 20,77 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 20,58 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 505.626 Stück gehandelt.

Bei 20,78 EUR erreichte der Titel am 15.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,05 Prozent wieder erreichen. Bei 14,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 43,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,06 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 10.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,82 Prozent auf 28.979,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26.877,00 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 23.02.2023 präsentieren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 22.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,61 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

