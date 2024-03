Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom reagiert am Freitagmittag positiv

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 21,79 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,86 EUR zu. Bei 21,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.859.264 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,41 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.08.2023 Kursverluste bis auf 18,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 15,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,877 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,07 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 29.369,00 EUR, gegenüber 29.800,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,45 Prozent präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Telekom am 16.05.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,79 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

