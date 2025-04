Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 31,49 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Deutsche Telekom-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 31,49 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,57 EUR aus. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 31,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,45 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.274.003 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,04 Prozent hinzugewinnen. Am 18.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 20,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 51,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,10 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 26.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 2,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

