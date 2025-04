Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagnachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 31,76 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 31,76 EUR. Bei 31,77 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 31,45 EUR. Zuletzt wechselten 2.463.031 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 35,91 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,07 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,73 EUR ab. Abschläge von 34,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,00 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 39,10 EUR.

Am 26.02.2025 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,93 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,32 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Telekom einen Umsatz von 29,37 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Barclays Capital veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Telekom-Aktie mit Overweight

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung

Deutsche Telekom-Aktie etwas höher: Zweite Tranche des Aktienrückkaufprogramms startet