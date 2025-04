Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 31,42 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 31,42 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,32 EUR ab. Bei 31,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 245.935 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 14,29 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 20,73 EUR fiel das Papier am 18.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 34,02 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,00 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,900 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 39,10 EUR.

Am 26.02.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,21 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30,93 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,37 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Deutsche Telekom am 15.05.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Deutsche Telekom.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,03 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

