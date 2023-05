Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag mit Kursplus

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,86 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 21,90 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,78 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.226.577 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 17,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 20,61 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,73 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 11.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,39 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27.839,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.023,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,66 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,69 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

