Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Telekom-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 21,76 EUR. Bei 21,78 EUR erreichte die Deutsche Telekom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,78 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 209.324 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 5,90 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Mit einem Kursverlust von 20,27 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,46 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 11.05.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,45 EUR je Aktie gewesen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,66 Prozent auf 27.839,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q2 2023 wird am 10.08.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,69 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Deutsche Telekom-Aktie höher: Quartalsgewinn überraschend vervielfacht

Deutsche Telekom-, Vodafone- und Telefonica Deutschland-Aktien: Behörde könnte Bußgelder gegen Netzbetreiber verhängen

April 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Deutsche Telekom-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: Tobias Steinert / Shutterstock.com