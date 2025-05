Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Rot

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 31,62 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 31,62 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,38 EUR ab. Bei 31,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 396.763 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 03.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,91 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 21,60 EUR am 30.05.2024. Mit Abgaben von 31,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,900 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,00 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 39,50 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 26.02.2025 vor. Deutsche Telekom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,21 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 29,37 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 07.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,00 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

