Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Nachmittag stärker

Trading Idee

Die Aktien der Deutsche Telekom befinden sich seit dem Verlaufshoch bei 23,12 Euro vom 05. April in einem Abwärtstrend und sind in den Vorwochen kräftig unter Druck geraten. Im bisherigen Verlaufstief erreichten die Titel am 08. Juni 18,72 Euro, konnten sich dann aber fangen und einer Erholung im Abwärtstrend einleiten. Diese sollte im Bereich um den 10er-EMA ihr Verlaufshoch erreichen.