Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie legte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 19,02 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 19,09 EUR zu. Bei 18,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 2.499.618 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,39 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,89 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 14,47 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 31,49 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 24,49 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 13.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,25 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 28.023,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.390,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,43 EUR je Aktie aus.

