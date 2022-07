Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Vormittag Boden gut

Um 15.07.2022 09:22:00 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 18,87 EUR nach oben. Bei 18,91 EUR markierte die Deutsche Telekom-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,90 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.512 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 19,39 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2022). 2,68 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 14,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,49 EUR an.

Deutsche Telekom gewährte am 13.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,45 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,25 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.023,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.390,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Deutsche Telekom am 11.08.2022 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,42 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

Droht der große Aktien-Crash? 10 Experten und ihre Prognosen

Telekom-Aktie schließt dennoch tiefer: Telekom erzielt Milliarden-Erlös mit Verkauf von Funkmasten-Mehrheit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com