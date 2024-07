Deutsche Telekom Aktie News: Anleger schicken Deutsche Telekom am Montagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,84 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 23,84 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 23,86 EUR. Bisher wurden via XETRA 593.935 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.07.2024 markierte das Papier bei 24,02 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 0,75 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,39 Prozent.

Nachdem Deutsche Telekom seine Aktionäre 2023 mit 0,770 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,896 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,39 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,40 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 3,09 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Telekom mit einem Umsatz von insgesamt 27,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Telekom am 08.08.2024 vorlegen.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,84 EUR je Aktie.

