Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Dienstagvormittag behauptet

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 19,02 EUR an der Tafel.

Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,03 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 18,98 EUR. Bei 19,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 75.630 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 17,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 17,35 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 9,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,59 EUR angegeben.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,45 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 27.221,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28.023,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 09.11.2023 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 14.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

