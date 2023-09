Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 20,87 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 20,87 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,87 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 20,81 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221.942 Deutsche Telekom-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,80 Prozent hinzugewinnen. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 20,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,53 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.221,00 EUR – das entspricht einem Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

