Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Montagvormittag vor

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere um 09:22 Uhr 0,1 Prozent. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,40 EUR zu. Bei 20,39 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 116.976 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.01.2023 auf bis zu 20,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 0,44 Prozent wieder erreichen. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 40,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Deutsche Telekom-Aktie im Durchschnitt mit 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 28.979,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 26.877,00 EUR umsetzen können.

Am 23.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz auf den 22.02.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,60 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

