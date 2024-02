Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Mittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 22,27 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,6 Prozent auf 22,27 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,29 EUR an. Bei 22,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 983.219 Stück.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 5,10 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.08.2023 bei 18,50 EUR. Abschläge von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2022 0,700 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,768 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,70 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Telekom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 26.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

