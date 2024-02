Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagnachmittag behauptet

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 22,15 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 15:52 Uhr bei 22,15 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 22,13 EUR nach. Bei 22,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.473.661 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 5,64 Prozent wieder erreichen. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,768 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 27,70 EUR aus.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,91 Prozent zurück. Hier wurden 27.556,00 EUR gegenüber 28.979,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 26.02.2025.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,63 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Schwacher Handel: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 klettert