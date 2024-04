Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag leichter

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 21,05 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Deutsche Telekom-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 21,05 EUR ab. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 20,98 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,01 EUR. Zuletzt wechselten 2.486.074 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 24.01.2024 auf bis zu 23,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,16 Prozent hinzugewinnen. Am 09.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 12,10 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,866 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,770 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,17 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,40 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29.369,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 29.800,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 16.05.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus

Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen

Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Montagnachmittag im Plus