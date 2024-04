Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Deutsche Telekom im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Dienstagvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 21,11 EUR bewegte sich die Deutsche Telekom-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Deutsche Telekom-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 21,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 21,12 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,98 EUR. Bei 21,01 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 310.881 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.01.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 10,85 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 14,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,866 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,17 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 23.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,45 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 29.369,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

