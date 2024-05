Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Deutsche Telekom im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 21,97 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,97 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Telekom-Aktie bei 21,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,91 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 434.795 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 23,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 6,11 Prozent niedriger. Am 09.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 18,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Verlust von 15,79 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,873 EUR, nach 0,770 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,27 EUR an.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom ein EPS von 3,09 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 29,37 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,82 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 16.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Deutsche Telekom ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

