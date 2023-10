Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verbilligt sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 20,37 EUR abwärts.

Der Deutsche Telekom-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 20,37 EUR. In der Spitze fiel die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 20,22 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 1.351.369 Stück.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,64 EUR ab. Abschläge von 13,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,72 EUR an.

Am 10.08.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 27.221,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 3,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Telekom 28.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Telekom am 09.11.2023 präsentieren. Am 14.11.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,82 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

