Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Einbußen

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 20,37 EUR nach.

Das Papier von Deutsche Telekom gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 20,37 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 20,32 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 108.763 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,55 Prozent Luft nach oben. Bei 17,64 EUR fiel das Papier am 15.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,72 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.08.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 27.221,00 EUR, gegenüber 28.168,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,36 Prozent präsentiert.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Deutsche Telekom-Anleger Experten zufolge am 14.11.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Telekom einen Gewinn von 1,82 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

