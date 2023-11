Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom behauptet sich am Donnerstagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,42 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 11:47 Uhr im XETRA-Handel bei 21,42 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,54 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 21,36 EUR. Bei 21,46 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 734.449 Deutsche Telekom-Aktien.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,96 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 13,62 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,83 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Telekom einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 27.556,00 EUR – eine Minderung von 4,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 28.979,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 23.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

