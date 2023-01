Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom verteidigt am Vormittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 20,59 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 20,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bisher bei 20,54 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 193.931 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 20,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 0,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,47 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 42,28 Prozent könnte die Deutsche Telekom-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,94 EUR.

Am 10.11.2022 hat Deutsche Telekom in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,82 Prozent auf 28.979,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,60 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bekannte Gesichter der Wirtschaftskriminalität

T-Mobile-Aktie gefragt: T-Mobile US offenbar an Mint Mobile interessiert

Telefonica Deutschland-Aktie freundlich: O2 will Mobilfunkpreise erhöhen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Telekom AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Telekom AG

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com