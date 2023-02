Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 12:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 20,47 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie sank bis auf 20,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,46 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.445.318 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,79 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.02.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 1,56 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,06 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 10.11.2022 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,27 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28.979,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 26.877,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 22.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2022 1,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

