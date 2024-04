Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gibt am Vormittag ab

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 20,79 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 20,79 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,74 EUR nach. Bei 20,83 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 277.542 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 11,15 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 11,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,770 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,866 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,17 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Telekom am 23.02.2024. Das EPS belief sich auf 0,37 EUR gegenüber 0,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 29.369,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.800,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 16.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Telekom veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

