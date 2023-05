Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Nachmittag mit Verlusten

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 21,93 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,93 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,01 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 2.279.245 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,47 Prozent. Am 04.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 17,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom-Aktie wird bei 26,73 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.023,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.839,00 EUR.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Am 08.08.2024 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,69 EUR je Aktie.

