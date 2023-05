Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Deutsche Telekom-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 22,04 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,06 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,01 EUR. Bisher wurden heute 150.381 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2023 markierte das Papier bei 23,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Mit einem Kursverlust von 21,26 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 26,73 EUR.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,39 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,45 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27.839,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 28.023,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

In der Deutsche Telekom-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

