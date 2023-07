Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom macht am Montagvormittag Boden gut

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 19,91 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 19,91 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 19,91 EUR zu. Bei 19,88 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 223.087 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,12 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,35 EUR. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 14,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Deutsche Telekom ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,45 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.839,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.023,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Deutsche Telekom am 10.08.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 08.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Deutsche Telekom abgeworfen

BT-Aktie sinkt: Telekom-Beteiligung BT Group verliert seinen Chef

Historische DAX-Aufsteiger: Diese Unternehmen konnten bisher mit ihren Aktien in die erste Börsenliga vorrücken