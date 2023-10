Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 20,39 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 20,39 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 20,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 105.412 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 23,13 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,85 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 14,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 26,72 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28.168,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,82 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

