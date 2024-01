Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 22,67 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 22,67 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 22,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,67 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 216.818 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 1,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 08.08.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 18,37 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 27,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Deutsche Telekom wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

