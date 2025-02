Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag mit Aufschlag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 34,28 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 34,28 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 34,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 205.414 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,28 EUR) erklomm das Papier am 18.02.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 0,00 Prozent Luft nach oben. Am 18.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,73 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 39,53 Prozent sinken.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,770 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,16 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,64 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Deutsche Telekom gewährte am 14.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,39 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,50 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,56 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Deutsche Telekom am 26.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,85 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

