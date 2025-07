Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Fokus

Die Aktie von Deutsche Telekom zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Deutsche Telekom-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 30,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:49 Uhr bei der Deutsche Telekom-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 30,65 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 30,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Telekom-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,58 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 30,79 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 847.691 Deutsche Telekom-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2025 bei 35,91 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,16 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 23,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Abschläge von 23,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,02 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43 EUR an.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,58 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,40 EUR je Aktie generiert. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 29,76 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 27,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Telekom von vor 3 Jahren abgeworfen

KI wird geopolitisch: NVIDIA treibt souveräne KI weltweit und in Europa voran

DAX 40-Wert Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor einem Jahr abgeworfen