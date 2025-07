Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 30,30 EUR nach.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 30,30 EUR abwärts. Die Deutsche Telekom-Aktie gab in der Spitze bis auf 30,28 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 30,79 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.007.691 Deutsche Telekom-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (35,91 EUR) erklomm das Papier am 03.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,51 Prozent. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 23,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 22,54 Prozent sinken.

Deutsche Telekom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,43 EUR.

Deutsche Telekom gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,58 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Deutsche Telekom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,97 EUR je Aktie.

