Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Telekom-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,83 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 30,83 EUR. Bei 30,79 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 172.531 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 35,91 EUR an. Gewinne von 16,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.08.2024 bei 23,47 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 31,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten Deutsche Telekom-Aktionäre 0,900 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 39,43 EUR an.

Am 15.05.2025 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,58 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 29,76 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 07.08.2025 gerechnet. Deutsche Telekom dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Telekom im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

