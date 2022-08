Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom fällt am Donnerstagmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 18,84 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,72 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,80 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.490.204 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,39 EUR erreichte der Titel am 04.07.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 2,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 14,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Telekom-Aktie ist somit 30,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 24,77 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 13.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 28.023,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 26.593,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 10.11.2022 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von Deutsche Telekom rechnen Experten am 09.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,49 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

