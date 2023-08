Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Freitagvormittag in Grün

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 19,06 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 19,06 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 19,07 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,99 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 104.272 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,35 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,35 EUR am 04.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 8,95 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 26,48 EUR an.

Deutsche Telekom ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,45 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 27.221,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28.023,00 EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 14.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 1,82 EUR fest.

