Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagmittag im Aufwind

18.08.25 12:05 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Telekom nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 30,90 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Deutsche Telekom-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 30,90 EUR zu. Die Deutsche Telekom-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,94 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 30,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 695.152 Deutsche Telekom-Aktien.

Bei einem Wert von 35,91 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.03.2025). Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 13,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 22.08.2024 auf bis zu 24,94 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 23,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,900 EUR an Deutsche Telekom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,02 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 40,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Telekom am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,98 Prozent auf 28,67 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 28,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 13.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Telekom-Aktie in Höhe von 1,96 EUR im Jahr 2025 aus.

