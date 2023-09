Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Deutsche Telekom. Das Papier von Deutsche Telekom befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,2 Prozent auf 20,61 EUR ab.

Die Deutsche Telekom-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,2 Prozent auf 20,61 EUR nach. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 20,51 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 20,60 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Telekom-Aktien beläuft sich auf 704.326 Stück.

Bei einem Wert von 23,13 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2023). Mit einem Zuwachs von 12,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 04.10.2022 auf bis zu 17,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 26,53 EUR je Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.08.2023 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Telekom noch ein Gewinn pro Aktie von 0,49 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 27.221,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 14.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Telekom.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Telekom im Jahr 2023 1,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

