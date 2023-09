Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Telekom-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 20,62 EUR abwärts.

Die Deutsche Telekom-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 20,62 EUR. Das Tagestief markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,51 EUR. Mit einem Wert von 20,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 131.568 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,13 EUR erreichte der Titel am 05.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie 15,84 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 26,53 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie aus.

Am 10.08.2023 legte Deutsche Telekom die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.221,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.168,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 14.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,72 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

