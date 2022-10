Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom tendiert am Mittag seitwärts

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Telekom-Aktie um 12:22 Uhr im XETRA-Handel bei 18,10 EUR. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,24 EUR zu. Der Kurs der Deutsche Telekom-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 17,99 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 18,18 EUR. Bisher wurden heute 1.620.413 Deutsche Telekom-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (19,61 EUR) erklomm das Papier am 09.09.2022. 7,73 Prozent Plus fehlen der Deutsche Telekom-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 14,47 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 25,08 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 25,29 EUR.

Am 29.08.2022 hat Deutsche Telekom die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,45 EUR gegenüber 0,45 EUR im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Telekom 26.593,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 26.593,00 EUR umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2022 erfolgen. Deutsche Telekom dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Deutsche Telekom-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,54 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com