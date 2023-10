Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochmittag gefragt

So bewegt sich Deutsche Telekom

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 20,51 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 20,51 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 20,71 EUR. Mit einem Wert von 20,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Deutsche Telekom-Aktie belief sich zuletzt auf 1.737.129 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,78 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 17,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Telekom-Aktie 14,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Telekom-Aktie bei 26,72 EUR.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 10.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Telekom 0,49 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,36 Prozent auf 27.221,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 28.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Telekom-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,82 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Telekom-Aktie

Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich fester

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag schwächer