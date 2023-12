Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Telekom. Zuletzt stieg die Deutsche Telekom-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 21,64 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 21,64 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Telekom-Aktie bis auf 21,64 EUR. Bei 21,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 237.113 Deutsche Telekom-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (23,13 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2023. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Telekom-Aktie mit einem Kursplus von 6,86 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2023 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Telekom-Aktie derzeit noch 14,50 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,95 EUR.

Am 09.11.2023 lud Deutsche Telekom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,48 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 28.979,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 27.556,00 EUR.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Am 19.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

