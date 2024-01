Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zieht am Freitagnachmittag an

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 23,08 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 23,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 23,08 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.245.033 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2023 bei 23,13 EUR. Derzeit notiert die Deutsche Telekom-Aktie damit 0,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,50 EUR am 08.08.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,20 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,48 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Telekom in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR im Vergleich zu 28.979,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 19.02.2025 dürfte Deutsche Telekom die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

