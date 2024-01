Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom zeigt sich am Freitagvormittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Telekom-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 22,93 EUR.

Die Deutsche Telekom-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 22,93 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 22,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Zuletzt wechselten 150.100 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 23,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Telekom-Aktie 0,85 Prozent zulegen. Am 08.08.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,31 Prozent würde die Deutsche Telekom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Telekom am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 EUR, nach 0,48 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.556,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.979,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 19.02.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,66 EUR je Deutsche Telekom-Aktie.

