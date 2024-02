Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Deutsche Telekom konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 22,29 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 22,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Telekom-Aktie sogar auf 22,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,14 EUR. Von der Deutsche Telekom-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 901.288 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 23,40 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Telekom-Aktie. Am 09.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,768 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Telekom 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,70 EUR für die Deutsche Telekom-Aktie.

Deutsche Telekom veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,46 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Telekom 0,48 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 27.556,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28.979,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Deutsche Telekom am 23.02.2024 präsentieren. Am 26.02.2025 wird Deutsche Telekom schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,63 EUR je Deutsche Telekom-Aktie belaufen.

