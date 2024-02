Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Montagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Deutsche Telekom zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 22,32 EUR.

Das Papier von Deutsche Telekom konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 22,32 EUR. Die Deutsche Telekom-Aktie legte bis auf 22,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 22,14 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.542.579 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Bei 23,40 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Deutsche Telekom-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,768 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 27,70 EUR je Deutsche Telekom-Aktie an.

Am 09.11.2023 äußerte sich Deutsche Telekom zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Telekom wird am 23.02.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Deutsche Telekom rechnen Experten am 26.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Telekom-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

