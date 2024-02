Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Vormittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Telekom zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,24 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Deutsche Telekom-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 22,24 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,14 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 211.357 Deutsche Telekom-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 23,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Deutsche Telekom-Aktie liegt somit 4,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2022 erhielten Deutsche Telekom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,768 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 27,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Telekom am 09.11.2023 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Telekom ein EPS von 0,48 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Telekom im vergangenen Quartal 27.556,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 4,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Telekom 28.979,00 EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.02.2024 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Deutsche Telekom-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,63 EUR je Aktie in den Deutsche Telekom-Büchern.

