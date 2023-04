Deutsche Telekom Aktie News: Deutsche Telekom am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Deutsche Telekom legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 22,53 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Telekom-Aktie bei 22,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,41 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.121.806 Deutsche Telekom-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,13 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Deutsche Telekom-Aktie somit 2,59 Prozent niedriger. Am 26.04.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,85 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,68 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,58 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Telekom am 23.02.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,27 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 29.800,00 EUR gegenüber 26.877,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 11.05.2023 dürfte Deutsche Telekom Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Telekom möglicherweise am 09.05.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 1,67 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

